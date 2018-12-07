「你們根本是強暴犯」小S一語成讖

2018-12-07

〔記者吳琬婷／台北報導〕鈕承澤遭爆性侵女工作人員，他的過往荒唐事跡也重新翻出，他2004年上節目「康熙來了」（翻攝自YouTube）時自爆，與同為「國光幫」的孫鵬在學校時，為打賭車子的加油錢，比賽誰能親到更多學妹，竟強拖路過女孩進廁所強吻，還親自示範強吻手法，讓當時在場的小S聽了忍不住直呼：「你們根本是強暴犯！」

豆導自爆 學生時代異性關係複雜

鈕承澤也在節目上坦承，以前學生時代異性關係複雜，透露無聊時，就會問女生要不要當他女友，有的女生信以為真，他還無辜稱：「我只是隨口問問，根本就沒把對方當女友，只是因為這一節下課太無聊了。」輕浮行為讓在場的人傻眼。

鈕承澤1983年演出電影「小畢的故事」走紅，他曾坦言，長大後的性格和做事風格多少有點在「扮演小畢」，透露17歲前追求女生大多失利，結果拍完「小畢」，原本不理會他的心儀女生，竟願意和他去看「小畢」，約會結束兩人還接吻。

壞壞的小畢受歡迎 對他影響很大

此事在鈕承澤心中種下風流種子，他說：「原來大家期待的是一個這樣子的鈕承澤，因為『小畢』裡面我是一個很跳、很囂張跋扈的一個小孩子。」鈕承澤坦言之後多會扮演「小畢」，加上當時他的同儕都告訴他「女生，你對她越壞、她越愛你」，讓鈕承澤自此走上壞男人道路。

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