拿中資拍片 「跑馬」恐玩完

2018-12-07

〔記者許世穎／台北報導〕52歲導演鈕承澤前天被爆在拍攝新片「跑馬」（暫定）期間，涉嫌性侵女性工作人員，由於「跑馬」有中國資金參與，一般認為他恐怕會被中國列為「劣跡藝人」，他在中國的事業與導演生涯堪憂。

幾近完工 波及任賢齊、張榕容

知情者透露，目前「跑馬」已拍攝大約三分之二，雖未正式宣告電影「玩完」，但鈕承澤目前也無法再繼續當導演。圈內人士分析，電影就此停拍的機率非常高，「畢竟主要資金來自中國，發生這種事情只能立刻止血」。另有不具名人士透露，還沒收到停拍通知，但原定昨天拍攝計畫確實取消，「之後的事情還是等劇組那邊通知」，劇組昨晚也已傳出先解散。

電影「跑馬」主要演員包括任賢齊、張榕容，還有陳立農、阮經天客串演出，鈕承澤自己也會在片中軋一角。

「跑馬」投資方除了台灣資金、香港寰亞電影公司，主投資方還是中國資金。鈕承澤先前已因讓中國攝影師假冒我國國民身分登上海軍軍艦，重創在台形象，他更自嘲「賣國賊」；隨後重心移往中國，自「軍中樂園」後已4年沒拍片，如今再涉犯行更嚴重的性侵案，非常可能被中國列為劣跡藝人。

李烈感嘆 該面對的還是要面對

本月1日，已有人在臉書社團「靠北影視」爆料「在拍馬拉松電影的大導演強暴女助理」，工作人員私下透露，鈕承澤上週起就失聯，應是受此影響。

曾擔任「艋舺」監製、和他有深厚交情的李烈昨天上午說，事發後大家都還在找他，感嘆：「該面對的還是要面對。」另鈕的友人說，事發後，鈕承澤把自己關在家中，好幾天足不出戶。

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