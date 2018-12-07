豆導酒後胡來 張作驥翻版

2018-12-07

〔記者吳政峰／台北報導〕導演鈕承澤遭控犯性侵案，前新北地檢署主任檢察官、律師陳以敦表示，鈕承澤曾違反「要塞堡壘地帶法」獲判緩刑，本件性侵案若為真，法官多會考量之前已給過緩刑，本次再給緩刑自新的機率會大減。

軍艦案曾緩刑 若定罪恐入牢

陳以敦指出，妨害性自主罪有不同態樣，若是施以強迫脅迫的強制性交，被害人又能拿出受傷等證據，成罪機率大增，可判刑3到10年，若被害人在喝醉酒情況下被性侵，刑度比照強制性交；若鈕承澤利用上司權威，讓有業務上監督關係的女下屬不敢反抗，則屬利用權勢性交罪，可判6月以上、5年以下徒刑，如果是最嚴重的下藥性侵，得面臨最輕本刑7年以上徒刑。

曾任法官、檢察官的律師李善植說，報載鈕承澤用手指侵入被害女子下體，仍符合「刑法」性交定義，加上受害女子驗傷單載明下體多處撕裂傷，也能佐證性侵過程粗暴及違反被害人意願。

粗暴性侵 鈕承澤最重判10年

李善植解釋，若事後跟被害女子和解，獲原諒不追究，法院通常會從輕量刑，但若被認定有罪，而被告始終否認犯行，法院有可能比照名導演張作驥性侵案重判。

實務上，常常有被告辯稱喝醉酒忘記有無性侵，但因舉證困難，不易被法院採信，李善植建議，鈕承澤不要空言抗辯，以免遭認為犯後態度不佳而弄巧成拙。

至於不幸被性侵該怎麼辦？陳以敦建議被害人先不要洗澡，保留生物跡證，第一時間到警局報案與驗傷，才能保留完整證據定狼罪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/