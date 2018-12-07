涉性侵／鈕承澤下跪討饒 想花60萬封女生口

2018-12-07

受害女生身心重創 勇敢提告

〔記者邱俊福、鄭景議、黃捷／台北報導〕知名導演「豆導」鈕承澤遭女性工作人員控告性侵案，據了解，鈕承澤強行指侵後，隨即下跪道歉請求原諒，事後欲再轉交一張60萬元支票做為「封口費」，說是希望對方能夠「休一個長假、去散散心」，但被害人因身心重創，豆導跪求和拿錢出來都沒用，仍勇敢提告。

鈕「排山倒海壓力」約談未現身

據悉，鈕承澤得知對方不收支票，研判「事情大條了」，關機神隱22小時，昨晚才在臉書PO文表示，「昨晚至今，面對排山倒海的壓力，無法入睡，精神狀態極差…但我不會逃避。該我承擔的責任，我一定會勇於面對，絕不逃避。明早（7日）八點半我會主動前往大安分局說明事件經過。」

被害人指控，上月23日，鈕承澤邀她和長官等人到台北市忠孝東路四段的工作室吃晚餐、喝酒聊天，當時現場有多名鈕承澤的友人，眾人飲酒後逐一離去，隔日凌晨僅剩下鈕與被害人，2人坐在沙發上。

不久，鈕承澤靠近被害人撫摸頭髮、肩膀，隨後將被害人撲壓在沙發上強吻、襲胸，接著脫去被害人衣褲，要求口交，因無法勃起，改以手指性侵。鈕承澤事後不斷傳簡訊道歉，希望不要提告，並拿60萬元支票透過中間人轉交被害人，被害人拒收。

被害人前天由友人陪同向北市警婦幼隊報案，由北市警大安分局報請檢察官指揮，前往鈕承澤住處與工作室進行約談通知，但兩地按門鈴都無人應答，鈕承澤也關機神隱。

昨午，鈕承澤的好友李烈與身穿黑西裝疑似律師的人出入工作室，疑與律師「沙盤演練」因應未來的訴訟局面，2名疑似律師面對媒體時，不發一語。

鈕臉書PO文 今出來面對

警方昨天發出第二次約談通知書，鈕承澤委任律師胡原龍昨晚到警分局協助請假。胡原龍表示，刑事訴訟法規定晚間6點後屬夜訊，鈕承澤選擇今天精神較好的狀況下再來偵訊，待偵訊後會向媒體說明。

據了解，鈕承澤今天前往警局說明後，檢察官仍會請他再至地檢署複訊，鈕承澤非現行犯，有權拒絕，但若卷證筆錄移送地檢署後，檢察官認為全案還有疑點待釐清時，會再傳喚他出庭，屆時就不能拒絕，否則將遭到拘提。

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