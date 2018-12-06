海巡救援命危印尼船長 撞擊海面雙亡

2018-12-06

〔記者陳薏云、邱俊福／台北報導〕蒙古籍貨輪「W-STAR」昨天行經彭佳嶼西方海域約11浬處，40歲印尼籍船長突然口吐白沫失去意識，空勤總隊派出海豚直升機救援，36歲海巡一等士官長柯博承將船長吊掛準備上升回機上時，疑因海象不佳，上升時柯員與船長頭部撞擊海面，雙雙失去生命跡象，送醫不治。

空勤總隊表示，昨下午4時53分接獲海巡署通報，表示該蒙古籍貨輪船長身體不適，請求救援，遂派遣直升機搭載2名飛行駕駛、1名機工長及2名海巡特勤隊員前往救援。5時飛抵貨輪上空，將柯員垂吊至貨輪上，並將船長移至吊籠，當柯員與待救船長準備上升時，當時浪高2公尺、陣風8級，柯員與船長疑面部撞擊海面，失去意識。

當時浪高2公尺 陣風8級

機上成員緊急將2人救起，柯員眼部有大塊瘀青，晚間近7時飛抵松山機場，2人送上台北市消防局救護車時，已無生命跡象，送醫搶救均不治。

列飛航事故 飛安會調查

空勤總隊表示，全案列為飛航事故，由行政院飛航安全調查委員會調查。

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