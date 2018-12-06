踹破1歲半女童內臟致死 他續喝酒看電視

2018-12-06

〔記者張瑞楨／台中報導〕今年9月間台中市大雅區1歲半潘姓女童，被30歲王姓母親的27歲同居人吳合鎗當拳擊沙袋活活打死，潘母竟謊稱女童自己跳舞跌倒受傷，還嗆說要告媒體記者；台中地檢署歷經2個多月偵查，認定吳男處罰女童面壁罰站，又用腳猛踹女童腹部，把女童踹得內臟破裂昏迷，吳男卻繼續喝啤酒看電視，施暴過程令人髮指，潘母又延誤送醫，致女童死亡，檢方依傷害致死罪將吳男提起公訴。

涉傷害致死 吳男被訴

至於女童母親，供稱案發時她在屋外晾衣服不知情，檢方未發現她的涉案事證，未一併起訴；另外，也無吳男殺人證據，認定吳男是一時氣憤踹死女童，因此依傷害致死罪起訴。

檢方調查，吳男9月28日晚間因經濟與教養問題與潘母爭吵，之後潘母到屋外晾衣，女童黏著媽媽，吳男認為潘母太寵女兒，把後門關上不讓女童跟著媽媽，並在房內走道罰女童面壁。女童哭鬧，吳先掌摑女童右臉2次，女童摔倒後站起，伸手拉吳的腳，吳又出腳猛踹女童腹部，女童再度站起扶在牆旁哭泣，吳男竟繼續喝啤酒看電視，任憑女童哭聲逐漸減弱，最後倒地。

後來潘母見女兒倒在地上，以為她睡著，把女童抱到沙發，事隔半小時要餵奶，才發現女童全身癱軟，送醫不治。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/