6歲男童遭毆4肢盡斷 苦撐2個月喪命

2018-12-06

生母收押 查辦繼父罪責

〔記者周敏鴻／桃園報導〕悲慘世界！桃園市6歲男童疑被生母吳惠玲、繼父彭建中聯手虐待，10月5日送醫急救時，從頭部、下巴到四肢都被打得處處骨折，等同手、腳骨盡斷，同時腦出血陷入昏迷，重傷的男童與死神搏鬥了2個月，仍於本月4日不治；檢方認定吳、彭2人涉案，將另案發監執行的彭男及吳女聲押獲准，依家暴重傷害致死罪偵辦。

檢警調查，彭建中（30歲）、吳惠玲（32歲）涉嫌從6月起以管教為由，徒手或拿木棍毆打男童，10月5日疑因男童不聽從管教又遭狠打，當晚6點多男童出現呼吸困難、嘴唇發紫症狀陷入昏迷，被緊急送醫時，昏迷指數只剩3。

醫院見男童全身均是新舊傷痕，懷疑遭到長期虐待，通報檢警追查。桃園地檢署調查時發現彭男因公共危險罪，今年7月間被判刑4月，先將他逮捕直接發監執行，另於10月17日傳訊吳女調查，訊後也被檢察官當庭逮捕，依家暴重傷害罪聲請羈押獲准。昏迷就醫的男童苦撐2個月，4日晚間宣告不治。檢方說，男童就醫時，發現右後腦出血，出現重度缺血缺氧腦病變，且其左前、左後頭顱與下巴都被打得骨折，顯見受虐嚴重。男童死亡後，已改朝家暴重傷害致死罪，追究吳女與彭男的罪責。

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