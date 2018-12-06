曾見教宗 知名神父教授曹伯睿吸毒被逮

2018-12-06

羞愧在臉書PO文致歉

〔記者鄭景議、邱俊福／台北報導〕曾晉見教宗的私立輔仁大學聖博敏神學院神父教授曹伯睿，竟於上月初和前天，2度持有安非他命毒品被逮，他被帶回警局時羞愧地說：「叫曹先生就好，不要叫我神父」；他昨天在臉書致歉，表示：「給了社會不好的示範…會完全的戒除，表示我的意志與決心。」

45歲的曹伯睿去年底陪同台灣教會合作協會代表團晉見教宗，與教宗握手的畫面還上過新聞。曹男應訊時供稱，今年4月從網路上認識1名外籍友人，曾到對方的國外住處一起吸安，染上毒癮，返國後在夜店向人購毒，如今感到懊悔。

在國外染毒 夜店購毒

警方調查，曹伯睿上月12日晚間呆坐在台北市健康路的一處公園，松山警分局員警巡邏經過，見他眼神閃爍、臉露心虛，並作勢離去，警方攔下他盤查，曹一度回應：「依警察職權行使法，你們不能攔我。」

員警告知曹男，依法可請他出示身分證件，拒絕出示可帶回警局，曹拒絕，最後被帶回警局，進而承認身上攜有安非他命毒品，交出身上的3小包安非他命。

沒想到前天下午，台北市警大安分局和平東路派出所員警行經永康公園，同樣發覺曹男神色緊張，攔下盤查，隨後在其隨身包包內起獲1包安毒，再度將他移送法辦。

曹伯睿昨天在臉書發文承認染毒，表示「持有違禁品就是不對，沒有任何的藉口，違禁毒品或許帶來短暫紓壓，卻給人的身、心造成不好影響」，呼籲大家絕對不能輕易嘗試。

感謝檢警勸勉鼓勵

他說，很幸運遇到的偵辦警員是基督徒，檢察官也親切勸勉鼓勵，而他害外界對於絕大部分孜孜不倦、終日忙於牧養人靈而努力工作的神父同道有了不好的印象，也使得神學院與教會聲譽蒙受負面影響，他對不起深愛他、對他全然支持的爸媽、家人及教會朋友們。

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