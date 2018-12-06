刺傷妻兒狠潑硫酸 酗酒男畏罪上吊亡

2018-12-06

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市太平區58歲吳姓男子酒後與妻子、兒子發生口角，昨日凌晨1點多，吳男竟拿刀刺傷兒子的頸部，並拿疑似硫酸液體潑灑妻兒，鄰居趕忙報警送醫，所幸暫無生命危險，而吳男行凶後逃逸，警方昨天下午在距離吳嫌住家500公尺的台糖用地，發現他已上吊不治。

鄰聽到喊救命 沖水相救

警方表示，吳男案發時與55歲的王姓妻子及34歲的兒子言語衝突，而吳男竟拿疑似硫酸液體潑灑2人，還持刀刺向兒子的頸部，造成兩人被灼傷，兒子頸部有5公分刀傷，不斷出血。其中王姓妻子被硫酸潑灑的面積相當大，不但胸口及臉部受到灼傷，眼睛也被噴到。

妻眼灼傷 與兒皆搶回命

鄰居聽到救命聲，到場發現母子2人已受傷，除了趕快報警叫救護車，還拿衛生紙幫受傷的兒子止血，並且拿大量水為王女沖身體。消防人員到場時，母子2人已意識不清，緊急將2人送醫搶救，幸好都已無生命危險。

鄰居表示，吳家人在此處住了約5、6年，並不熟悉，見面會點頭打招呼，先生是打零工，而母子2人是水泥工，兒子工作很認真，平時也沒有聽到吵架的聲音。

警方趕到現場時，吳嫌已逃走，警方展開沿路監視器的調閱，發現吳嫌步行逃離現場，身上穿著黑衣長褲，手中還拿著不明物品，警方先通知在外地念書的22歲女兒，並展開追緝。

曾家暴 疑吵離婚釀禍

警方找了近14小時，昨天下午3點25分在吳嫌住家附近500公尺的台糖用地，發現他已上吊自殺，現場並無留下遺書。

吳嫌女兒向警方表示，父親與母親、哥哥住在一起，她一個月前回家，父親有酗酒情形，昨天會家暴，可能因為媽媽要離婚。

台中市家暴暨性侵害防治中心主任侯淑茹指出，吳男一家非高風險家庭，但曾在2016年8月有通報家暴紀錄，吳男因妻子找人到家中裝熱水器，疑因事前不知情，以致情緒失控拿煙灰缸丟妻，幸未砸中，因個案與成年兒子同住，評估觀察5個月後結案，不料昨日再傳憾事。

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