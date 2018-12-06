性侵心上人掰測喜歡否 男大生跪她房前討饒

2018-12-06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕洪姓男大生垂涎校外學生宿舍的同校女大生小美（化名）姿色，竟趁她落單時，拉進電腦室強脫衣褲性侵，友人聞聲前往救援，洪男竟瞎掰說是想「測試」小美是不是喜歡他，東窗事發後，洪男在小美房門口跪求原諒，但小美毫不領情，堅提告訴，新竹地檢署依妨害性自主罪嫌，將洪男提起公訴。

小美指控，她與洪男為朋友關係，且住在同一棟校外宿舍，去年5月底某日晚間，2人都認識的2名男同學到訪，4人一起在洪男租屋處喝酒、聊天。

女大生崩潰 無法原諒

檢警調查，垂涎小美已久的洪男，利用她獨自在陽台抽菸，冷不防從後方抱住她並欲強吻，小美推開洪男，並出言制止，洪男變本加厲，強行將小美拖進宿舍電腦室廁所，並將電腦室大門上鎖，不顧她哭求反抗，強行褪去衣物，對小美指侵。

案經小美向檢警提起告訴，另2名男大生也作證說，他們聽見小美的叫喊聲，就去電腦室查看，但由於電腦室被上鎖，2人一直敲門，都沒人開門，過一段時間後，小美才走出來，哭著說要回房，隨後出來的洪男看見2人，硬拗他在「測試」小美是不是喜歡他，還口口聲聲對2人說「沒事沒事」。

不久小美告訴2男，說她被洪男強行性侵，訴說過程中情緒緊張且激動，邊講邊哭，隨後衝回自己房內痛哭。

眾人圍觀 男大生起訴

洪男見東窗事發，雙腿一軟，跪在小美房門口道歉，洪男自己「洗門風」的行徑，在宿舍引起一陣騷動，然而小美並不領情，隨後向學校教官控訴，並由校方報請警方偵辦。檢方依妨害性自主罪嫌，將洪姓男大生提起公訴。

示意圖

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