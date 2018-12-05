涼山特勤「真有鬼」 詐團冒名騙台僑

2018-12-05

工程師被詐3600萬

〔記者姚岳宏／台北報導〕俗稱涼山特勤隊的陸軍特種部隊，具有三棲作戰能力，因高度機密與體能要求，外界以「涼山上住著一群鬼，他們是涼山特勤隊」來形容這支部隊。男子林銘宏卻以「凉山特勤總指揮」為代號，招募年輕男女組詐騙機房，一年來獲利超過台幣9000萬元，其中美國的台籍楊姓工程師，就遭詐台幣3600餘萬元，警方日前逮捕林男等13嫌。

警方調查，41歲林男2012年曾到馬來西亞行詐，被台警以「空中監獄」押返回台服刑，當時差點被押到中國，他認為在國外行騙風險太大，涉嫌在台招募12名成員，擔任機房電腦手、話務手，假冒中國領事館、北京公安局、檢察官名義，專騙在美國工作生活的華人。

向家人求援才知上當

一名在美國加州任職高科技業的38歲楊男，今年4月起，3個月內陸續匯出所有積蓄台幣3600餘萬元，楊男向在台家人要求金援，才知遇詐，由父親報案。

警方11月29日凌晨到台中市大雅區一間鐵皮廠房搜索，逮捕林男等13人到案，查扣兩輛賓士車、37萬元現金等贓證物。

邪門詐團 還養小鬼

警方說，成員都是白天睡覺、晚上行騙，林男很迷信，辦公桌佈滿香爐、符咒、蟾蜍等物，甚至設置香案以拜洋娃娃「養小鬼」想賺偏門錢。

林嫌等人僅認經營賭博網站，非詐騙集團，警方依詐欺罪嫌將13人送辦，並擴大清查背後主嫌及贓款流向。

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