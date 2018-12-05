警非法逼驗尿 男認了吸毒仍判無罪

2018-12-05

搜索沒扣到毒品 硬採尿

〔記者溫于德／台北報導〕警方持搜索票到毒蟲童雲慶住處搜索，雖沒扣到毒品，仍將他帶回執意採尿，驗尿結果呈陽性反應，童男被依毒品罪嫌起訴，不過他辯稱，當時已表達：「我不自願驗啦！」認為警方程序不合法。士林地院審理認為，即便驗尿結果呈陽性，但童男並非經拘提或逮捕到案，警員已違反刑事訴訟法，屬程序違法，判童男無罪。

拘提、逮捕 才可逕行採尿

有吸毒前科的童男是治安人口；去年11月22日，警方持搜索票進入他住處搜索，當下雖未扣到毒品，仍將他帶回派出所驗尿，後被依法起訴。

童男在法院審理期間說：「警員什麼都沒扣到，進到派出所後卻強迫我採尿，我才簽名，警員做法有程序不合法問題。」但警員辯稱，事先經童的同意才採尿，童在驗尿結果呈陽性反應後，也承認吸毒。

為釐清當日採尿過程，法官特別勘驗警詢筆錄及錄音光碟發現，警員當下詢問：「是自願接受警方採集尿液檢體送驗嗎？」童男回：「我不自願啦！」警員再問：「尿是不是你的啦？」童又回：「我不要採不行啦！」等語，因而認為，既然童已明確表示非自願驗尿，且確實未在他的住處扣得任何物品，是否在他自由意志下同意採尿，仍有疑問。

程序違法 尿液陽性仍無罪

另，依刑事訴訟法第205條之2規定，若遇調查犯罪情形及蒐集證據之必要時，對於經「拘提」或「逮捕」到案的疑犯或被告，得不經同意採取指紋、掌紋或腳印等；認為有理由採取毛髮、唾液或尿液時，同樣可採取。

但法官解釋，該法條立法意旨在於，偵查階段若未即時行採集行為，將無從獲得有效證據資料，才會賦予警察不須令狀或許可，即得干預、侵害被告身體的特例；不過依警員證詞可知，童男並非經拘提或逮捕到案，後來強制採尿行為不符該法條規定，因此判無罪，可上訴。

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