抓到「長髮版韓總」 警驚：沒抓錯齁

2018-12-05

〔記者王捷／台南報導〕許姓男子在台南犯下10多件竊案被逮，警方赫然發現他與高雄市長當選人韓國瑜撞臉，雖然頭髮比韓國瑜長，但同樣禿頭外貌太過神似，警方深怕抓錯人，不斷質問「你確定就是許男？」並來回確認查證證件與名字2次，核對無誤才敢上銬。

再三核對證件 才敢上銬

35歲許男有多項竊盜前科，還涉及竊案被通緝。許男做過許多工作，但吃不了苦，常常一、兩個月又離職向家裡要錢，與家人口角後，專門行竊無人管理的工地，及民眾放在機車腳踏板上的背包等。

許男步行犯案，一個月來犯下10多件竊案，他特意往沒監視器的小巷子鑽，讓警方很難逮到他，不過賊星該敗，一名被害人的機車鑰匙忘了拔，許男將機車騎走，棄置在他投宿的廉價飯店附近，被民眾發現報警。

本月1日警方趕到飯店逮人，一開門發現許男很面熟，簡直是高雄市長當選人韓國瑜的翻版，只是雙頰更為凹陷、頭髮多了點，警方查看許男的證件，發現證件中的許男留短髮，跟韓國瑜根本就是同一個模子印出來的，連警方都感到疑惑，為了確認身分，還不斷質問許男。

許男再次回應名字與證件號碼，警員核對無誤才敢上銬，許被帶回警所，有警員看到他，還虧他「有沒有人說你像韓國瑜？」但許男沒回應。

由於許男跟韓國瑜長得太像，只是頭髮多了點，被警方私下笑稱，是「長髮版韓總」，連警官看到通緝資料，也忍不住再次核對身分，以免抓錯人。

許男被裁定預防性羈押

許男供稱，偷的東西都拿去網拍，警方已將他依竊盜罪嫌函送，許男居無定所、有逃亡疑慮，也有連續犯案的嫌疑，台南地院裁定預防性羈押。

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