約會遭強暴 她犧牲自己約炮蒐證

2018-12-05

控訴性侵影片無抵抗行為 檢認定合意性交不起訴

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小娟（化名）遭張姓男網友「約會強暴」，小娟不甘心對方逍遙法外，先在閨房安裝「動物攝影機」，再約炮請張男入甕，然後蒐集沾精衛生紙，連同錄影畫面，向檢警控訴張男性侵，但小娟自我犧牲、不惜入鏡的做法，卻因過程中無抵抗或求救行為，新竹檢方認定是合意性交，全案不起訴。

小娟指控，她與張男在交友網站相識，7月22日相約見面，張男前往她的住處，她剛開門，就遭強行性侵。

張男到案喊冤，稱2人在7月1日首度見面就嘿咻，3週後同意再戰，是小娟開門讓他進入，床戰過程中，他發現小娟以攝影機側錄，要求拿出SIM卡，小娟說有雲端備份，就是不給他，後來就被控性侵。

檢方根據小娟提供的監視錄影發現，小娟開門讓張男進入，2人坐在床上親熱，發生性行為後，小娟提告驗傷時，也在腹部驗出張男的精液DNA，但檢方發現，小娟在性愛過程中，雖有揮動雙手及輕微推擠動作，臉上表情也有點不悅，但無積極反抗。

另外，小娟趁張男到浴室洗澡，先拿手機監看錄影效果，又從垃圾桶拾起擦過的衛生紙，用塑膠袋包起來，小娟當時並無抵抗或求救行為，足認雙方確實是同意性交。

檢方問小娟裝動物攝影機，是否為了要拍張男？小娟聲稱「其實也有」、「因為他7月1日就強暴過我1次，我不想讓他逍遙法外，想將他繩之以法，為了想要留下證據，所以才約他」。

第一次罪證不足不起訴

小娟還說「第1次張男強暴了我，第2次則是犧牲自己！」可見小娟為蒐證而裝設監視器，目的是要拍攝性交畫面，所以2人第2次性交並未違反小娟意願，並非強制性交。此外無積極證據，足以證明張男7月1日的強制性交犯行，因罪證不足，全案不起訴。

動物攝影機 昏暗也能拍

動物攝影機又稱寵物攝影機，具有數倍變焦與廣角功能，光線昏暗時，可自動切換夜間模式，即使天黑也能清楚錄到家中寵物一舉一動，可透過手機隨時監看。

情境照

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