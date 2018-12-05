「西勢美」豔名遠播 私娼寮歷史逾60年

2018-12-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市「西勢美」私娼寮歷史超過60年，存在已久，近年來，小姐多以20至30歲的外籍年輕女子為主，因為價格便宜，收費1000到1500元不等，豔名遠播，成為不少尋芳客買春必去之處。

提起「西勢美」，當地人都知道，地方人士說，西勢美的豆干厝存在已久，至少有60年歷史，研判可能與南苗地區為苗栗市發展較早的地區，商業活絡，加上早年大坪頂有駐軍，使得這些俗稱「豆干厝」的私娼寮聚集在南苗地區的鐵路旁營生。

地方人士指出，這些豆干厝的經營者，多是一些遇人不淑或無一技之長的婦人，而從事私娼工作者也都是在台北、桃園、新竹等都會特種營業場所喪失競爭力，人老珠黃、身材走樣的女子，幕後由黑道集團所掌控。

地方人士說，但隨著駐軍撤離，南苗地區繁華不再，西勢美豆干厝的生意也隨之下滑，紛紛以假觀光、假結婚等方式引進外籍女子，甚至吸收在台落跑的移工。

此外，在黑道掌控下，更以全台跨縣市交流模式維持小姐的新鮮感，加上收費低廉，生意回溫。不過，因苗栗警方查緝，從前暗巷裡大張豔幟、鶯鶯燕燕開大門做生意的景象，如今已收斂為進屋「辦事」。

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