老司機帶路／「豆干厝」小姐百萬點閱 嫖客慕名排隊 警來抓

2018-12-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市西勢美的「豆干厝」（指私娼寮）豔名遠播，有網友以「老司機帶路﻿」方式，前往一探究竟，並製成短片，上月22日上傳網路，影片中小姐一抹甜笑，讓男網友驚呼「受不了」、「超正」，12天吸引超過百萬次點閱率，還驚動警方前晚執行掃黃，赫然發現嫖客都是看影片慕名前往，還有人在排隊等候。

網友拍攝PO網爆紅

西勢美的私娼寮近年引進年輕外籍女子，加上1000到1500元的低廉消費，讓嫖客趨之若鶩，有網友佯裝尋芳客前往探路，用隱藏式攝影機拍下與皮條客談價錢過程，製成導覽影片上傳網路。

影片中出現多名小姐，拍攝網友後製時，有「打馬賽克、變聲」，但處理得不是很完全，部分小姐容貌意外出現在鏡頭前，一抹甜笑讓許多男網友紛紛驚呼，「受不了」、「超正」、「有羊城淋的feel？」﻿ 另有名身材纖細、腹部有馬甲線的小姐，皮條客表示「只要1500元」，也讓拍攝網友忍不住驚呼，「嚇了一跳，水準好高」。

影片吸引超過100萬次點閱率，網友直呼「老司機帶帶我﻿」、「哇塞這個是台灣的苗栗縣嗎？傻眼」，也有網友說，「大哥阿...不要拍吧~掃黃我怕，我要換地方去了﻿」。

警逮5賣淫女4嫖客

影片在網路爆紅，也驚動警方展開查緝 ，前晚共查獲5名賣淫女、4名嫖客、3名皮條客；警方說，其中1間豆干厝的3間房間「客滿」，還有一名嫖客在排隊等候；嫖客和警方說，是看到影片才前往。

警方說，5名賣淫女有4人為越南籍、1人本國籍，將依違反社會秩序維護法裁罰；另查獲的越南女中，3人以觀光名義來台、1人為逃逸移工，將移送移民署遣返，3名皮條客依妨害風化罪嫌送辦。

警將在西勢美持續掃黃

警方表示，警方在西勢美地區查緝色情從不間斷，今年度已陸續查獲13件、32名賣淫女子，將持續規劃勤務，強力取締。

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