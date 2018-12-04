襲胸護理師2次 名醫拗按摩治療

2018-12-04

〔記者溫于德／台北報導〕台北市聯合醫院陽明院區洪姓醫師，被指控囑咐跟診女護理師修改醫令時，竟伸出鹹豬手襲擊對方胸部2次，士林地檢署認定犯行明確，日前依性騷擾防治法將他起訴。

洪姓醫師被起訴

起訴書指出，去年6月5日中午，洪看診結束後要求女護理師修改醫囑內容，卻意圖性騷擾，伸手觸摸胸部2次。被害人感到不適制止，並趁隙離開診間，事後向院內性騷擾申訴調查委員會申訴，同時報警處理。

案經性騷擾申訴調查委員會調查後成立。刑事部分，檢方查出，護理長當下目擊被害人緊張地跑下樓，並告訴她「我現在很難過，要先處理一件事」等語；另名護理師則說，被害人談及襲胸經過時，語氣憤怒、面目猙獰。

檢方也發現，被害人曾透過LINE向先生表示「沒關係啦只是被襲胸了感覺很噁心」、「以後不要跟他的診」等語；另經多名女護理師證實，洪姓醫師會對跟診護理師談到性方面議題，例如「胸部很大」，導致反感。不過，洪姓醫師否認襲胸並辯稱，對方要求幫忙做按摩治療等語。

檢察官拒絕採信洪姓醫師辯詞，認定他利用被害人打電腦時，連續碰觸胸部2次，將他提起公訴。

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