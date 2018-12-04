強吻女教師 北市原民會前主委被訴

2018-12-04

〔記者黃捷／台北報導〕台北市政府原民會前主委陳誼誠，遭控今年初在聯誼餐會上強吻一名退休原民女教師，過程中還說：「我一定要親到妳！」全案經市府性別平等委員會、市議員協調未果，女教師憤而提告，台北地檢署昨依違反「性騷擾防治法」起訴陳誼誠。

女教師指控，今年1月27日上午參加原住民教師協會舉辦的活動，下午再與陳誼誠等人到餐廳續攤，眾人飲酒歡唱，未料唱到一半，陳突然靠近，作勢要親她，她嚇得伸手推拒，陳竟拉住她的手和帽子說：「我一定要親到妳！」最後仍被強吻左臉頰，她感覺很噁心，隨即離開餐廳。

陳誼誠：隨歌搖擺碰到

女教師說，當天現場有許多人目擊，事後除至市府性平會申訴，也向多位原民市議員反映，但都沒有獲得公平與正當對待，陳誼誠甚至還跑到她住家樓下，對當天行為提出一份「聲明書」，但內容與事實不符，才會提告討公道。

陳妻道歉訊息成鐵證

陳誼誠到北檢應訊時否認犯行，辯稱當時與多名長者同台歡唱，女教師只是其中之一，過程中隨著歌曲搖擺，肢體偶有接觸，但仍恪守男女分際，絕對沒有強吻對方，也沒有說「一定要親到妳」，不知女教師為何要誣陷他。

不過，檢察官勘驗女教師的LINE對話紀錄，發現陳誼誠的妻子曾傳訊表示，願意帶陳當面致歉，此外，女教師找市議員求助時，協調過程都有錄音，現場證人對於事發經過有完整敘述，與女教師指控內容差異不大，因此認定陳誼誠犯行，將他起訴。

性騷擾事件爆發後，北市性平會10月初調查判定性騷擾案成立，陳為免影響市府形象，隨即以「生涯規劃」為由請辭。

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