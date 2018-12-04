誆「聽說發生在八德」 男PO殺人影片送辦

2018-12-04

實為中國廣東4月間命案

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王姓男子前天在臉書PO兇殺影片，還稱「聽說發生在八德介壽路」，網友嚇壞打電話向警方查證，警方查出兇殺案發生在中國廣東，且是今年4月的事，昨依社會秩序維護法「散布謠言」追究王男刑責，依規定可裁處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，隨意散布謠言代價不輕。

王男本月2日在臉書社團「記憶八德」PO一段50秒的殺人現場影片，並寫道：「聽說發生在八德介壽路」，影像內容為1名男子在銀行自動櫃員機前閒晃，慢條斯理地從報紙中抽出刀子，猛刺一旁的男性被害人胸腹多刀，鮮血噴濺得四處都是，被害人急忙逃出戶外。

當時另名目擊者站在自動櫃員機前，看到兇嫌猛刺被害人，嚇得腿軟，但仍奮力跑步離開，逃過一劫。

有網友看到嚇了一跳，連忙打電話向警方查證，也有網友留言打槍：「別亂傳了，一看就知道是以前影片，根本不是在台灣！」「請勿恣意散播造謠，沒證實過，你這樣發影片是違法的。」

警方獲報調查，確認影片是4月間發生在中國廣東省汕頭市的殺人案，昨通知王男到案說明。

王男坦承PO出影片與文字，他供稱，影片是朋友私下傳到他的通訊軟體帳號，他沒查證、誤以為真，才轉PO到臉書。警方訊後依社會秩序維護法第63條第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，將王男移請桃園地方法院裁處。

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