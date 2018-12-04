女兵控長官摸股溝╱陸戰隊駁回 法院打臉認定性騷

2018-12-04

〔記者蔡清華／高雄報導〕海軍陸戰隊登陸戰車大隊爆女兵在凌晨衛哨交班時，遭張姓下士摸股溝性騷擾，雖然海軍陸戰隊指揮部申訴委員會以罪證不足駁回，但橋頭地方法院傳訊相關證人及中隊輔導長，發現張男曾在部隊內部調查時，坦承有對女兵做出「不禮貌之行為」，認定性騷成立，判3個月徒刑。

判決書指出，服役於海軍陸戰隊登陸戰車大隊第三中隊（蚵仔寮營區）的張姓下士，今年元月25日凌晨1時45分許，擔任衛兵交接帶哨勤務，帶女兵前往營區大門交班，趁女兵不備之際，以手指觸摸女兵臀部股溝部位，遭女兵以手肘往後推拒而罷手。女兵不甘受辱，提出職場性騷擾申訴並報警。

部隊輔導長元月31日約詢張姓下士，張承認無法控制自己，而有觸摸女兵臀部的行為，輔導長還為此誇讚他的勇氣，同時立下案情自白書，承認對女兵做「不禮貌之行為」，隨後將調查結果向上級報告。

但張在陸戰隊指揮部申訴委員會調查時，改口否認對女兵性騷，委員會雖約詢相關當事人，發現所陳述的情節內容有出入、亦無監視器等客觀事證，認為罪證不足、性騷不成立。

橋頭地院受理調查時，傳訊兩造雙方、當天另一名下哨男衛兵，以及部隊輔導長等人，發現下哨衛兵雖無明確看到性騷動作，但女兵及下哨衛兵就有關交接說法較為一致，且輔導長也證稱張一度曾坦承有觸摸女兵臀部的行為，認定性騷案成立。

情境照

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