殺9旬翁大卸6塊 兄弟檔逃死定讞

2018-12-04

〔記者張文川／台北報導〕新北市兄弟檔林舜銘、林宇光，3年前為了父親的財務糾紛，狠心殺害90歲老翁樓永豐，支解成6大塊，棄屍新北市大漢溪及三峽山區，一、二審以本案起因是財務糾紛，與「大規模、無差別或長期虐殺人類」等泯滅人性、最嚴重的犯罪仍有所差別，因而未判死刑，依殺人、毀損屍體等罪判林舜銘18年、林宇光14年8月，林父林仕琅依私行拘禁罪判8月；最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

判決指出，78歲銀行退休經理林仕琅，被50多年好友樓姓老翁以投資土地為由詐騙錢財，樓向林宣稱可優先承購、開發中華理教總會在北市中華路的3000坪土地，林1991年起陸續借4000多萬元給樓男，但開發計畫遲無結果，林2015年向樓催討，樓翁交出6200萬元本票擔保。

林的50歲長子林舜銘、48歲次子林宇光皆是機械工程師，兄弟發現中華路土地只能蓋公園，不能開發蓋樓，且時任理教總會理事長也否認收到投資款，驚覺父親被騙，聲請強制執行本票，才發現樓根本沒財產。

2015年7月林父向樓翁佯稱三峽有土地要買賣，約樓翁至板橋火車站，林父遞給樓翁寫有林舜銘三峽租屋地址的紙條，要樓搭計程車前往。

樓翁到了三峽，剛進門就被林舜銘兄弟綑綁控制行動，樓翁抵抗並與兄弟口角，哥哥憤而用輪胎內胎勒住樓翁脖子，弟弟摀住樓翁口鼻，聯手殺害再支解屍體成6塊，丟棄在三峽山區溪裡。

樓翁人間蒸發，直到2016年12月，一名至三峽登山的撿骨師，在雲森瀑布溪水中，發現一根小腿脛骨卡在溪灘，全案才曝光。

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