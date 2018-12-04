找閨密訴苦 混毒猝死 少婦被運屍丟包 畫面曝光

2018-12-04

〔記者王冠仁、黃捷／台北報導〕楊姓女子與林姓丈夫因談離婚吵架，林男隔天返家看見妻子在住處身亡，旁邊還有毒品，以為妻子負氣吞毒自殺，自責不已；結果案情大逆轉，警方查出楊女找閨密黃育維訴苦，還與黃女一起喝酒吸毒，但楊女忽然倒地抽搐猝死。黃女擔心吸毒被發現，找來提供毒品的同事黃順發一起「運屍」9公里，將楊女遺體送回住處，還營造楊女自殺的假象。警方初判，楊女可能短時間內喝酒又服用混合毒品才暴斃，將解剖釐清確切死因。

警方調查，25歲林姓裝潢工人與在按摩店上班的19歲楊女結婚。兩人育有一子，小孩由外婆照料，夫妻倆在台北市德惠街租屋；兩人婚後常吵架，近日在談離婚。

本月1日，兩人再次爭吵，林男氣得出門，楊女也找23歲閨密黃育維訴苦；黃女帶楊女到48歲按摩店幹部黃順發位於東園街住處落腳，當天早上10點多，黃男出門上班前，還留下毒品咖啡包與搖頭丸給兩人「放鬆」。

黃女告訴警方，她與楊女先喝酒再喝毒品咖啡包，覺得「不夠力」再吞搖頭丸；楊女不久抽搐，她以為是吸毒反應不以為意，直到楊女失去意識，她嚇得打電話給黃男求救。黃男起先以為黃女在開玩笑，直到當晚8點下班，才發現楊女氣絕身亡。

兩人擔心吸毒曝光沒報警，決定運屍卸責。黃男開車載黃女與楊女遺體回到德惠街楊女住處，兩人先拿楊女包包內的鑰匙，進入4樓住處查看，確認沒人再下樓，由黃男從後抱著楊女遺體，黃女按電梯、把風，一前一後將楊女遺體運回住處；兩人還在楊女身邊丟了裝有4顆搖頭丸的夾鏈袋，故佈疑陣。

運屍留毒 故佈疑陣

2日凌晨近1點林男返家，發現妻子身亡報警。林男聲稱，他起先以為妻子因吵架才吞毒自殺，自責不已；但警方調閱監視器畫面發現「運屍」情節，透過車牌循線找上黃男與黃女，才發現內情，並將兩人依過失致死、毒品罪嫌移送台北地檢署複訊。兩人均承認犯行，並表示，發現楊女死亡後，一時不知怎麼辦，才會把楊女載回其住處丟包；檢察官昨將黃女責付家屬，另諭令黃男1萬元交保，但黃男籌不出保金，最後改限制住居。

楊女疑混毒配酒致死

警方表示，毒品咖啡包內通常混雜數種毒品、不明添加物，楊女可能因短時間內服用多種毒品，加上酒精催化才暴斃。

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楊女閨密黃育維與供毒者黃順發將遺體運回楊女住處後離去 。 （記者王冠仁翻攝）

警方將黃男與黃女送辦。 （記者王冠仁翻攝）

楊女閨密黃育維與供毒者黃順發，將遺體運回楊女住處後離去。 （記者王冠仁翻攝）

吸毒身亡的楊女。（取自楊女臉書）

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