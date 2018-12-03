掰「紓解讀書壓力」 狼教練性侵女學生

2018-12-03

〔記者王俊忠／台南報導〕南部1所高中跆拳道男教練阿為，指導女學生小玲（均化名）學跆拳道，阿為趁深夜到宿舍叫醒小玲說「可做情侶間做的事來紓解讀書壓力」，小玲被迫與他接吻；阿為還對小玲舔胸、指侵，並要求為他口交。台南高分院依對未滿16歲女子性交罪，判狼教練2年徒刑，可上訴。

判決指出，2015年間，在高中擔任跆拳道教練的阿為，負責學校體育班跆拳道訓練，15歲小玲接受阿為指導，平時住在1處民間跆拳道館宿舍。

阿為於2015年11月5日晚間到6日凌晨，前往小玲的宿舍房間。阿為叫醒小玲後，先抱怨他與1名男學生家長發生爭執，又說「日後可以給她好成績，以利小玲申請繁星計畫升大學」，還說「如想要釋放讀書壓力，可以跟他做情侶間做的事」，小玲心裡畏懼教練的權威，只好同意接吻。

阿為還要求小玲跟他一起下樓，在道館1樓浴室外，對小玲舔胸並指侵，還要小玲為他口交。直到2016年5月間，小玲告知胞姊說她遭狼教練性侵，小玲才與母親向學校舉發教練惡行。校方表示，男教練已被校方解職。

情境照

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