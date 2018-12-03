清秀韓女自稱教授 來台白住多家旅店

2018-12-03

〔記者楊國文／台北報導〕長相清秀的韓國籍李女，來台投宿卻多次沒付錢白住，被旅館業者列為「黑名單」，李女去年入住台北火車站旁的「敘美」旅店，以錢包遺失、投宿費隔天友人會付敷衍過去，所幸業者及時發現她是列管對象，因她無力支付房錢，報案提告詐欺，高等法院審酌韓籍神父已替她還錢和解，輕判罰金5000元，可易服5天勞役代替；此外，李女因另一詐欺案入獄執行，刑滿後將被驅逐出境。

刑滿後將被驅逐出境

44歲李女操一口流利中文，自稱是博士畢業的教授，判決指出，李女去年7月6日晚間9時，到台北火車站附近的「敘美」旅店入住時，櫃台人員要求先付清房費，她卻稱錢包遺失，但保證隔天會有友人來付款。

不過旅店人員隔天發現，李女是被旅館業通報列管的「黑名單」，且房間已客滿，立即要求她繳清前一天房費1900元、電話費57元，李女卻說，她要先離開一下再回來，旅店人員懷疑她想開溜報警。

李女庭訊辯稱她擔任教授，無意詐欺，是錢包遺失，身上沒現金或信用卡，她臨時未連絡到友人，絕非詐騙，一審採信她說詞，判無罪。檢方不服提上訴。

高等法院認為，李女案發前的6月23日至7月3日到「萬事達」旅店住宿，因未支付住宿費，才被業者通報並列管為黑名單，且入住「敘美」時身無分文，又無法證明確有友人、同事存在，涉詐欺事證明確，考量審理時一名韓籍神父替她付清房費達成和解，因此輕判，可上訴。

李女未支付「萬事達」旅店的住宿費，也是由韓籍神父支付，使她獲不起訴處分。不過李女7月10日凌晨入住北市「沃田」旅店，直到同月21日止，住宿費共3萬4800元均無力支付，審理時已繳清，仍被判刑2月定讞，可易科罰金6萬元，她未易科罰金，10月底已入獄執行。

白吃白喝等詐欺案例

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