遭偷3叢韭菜 求償天價 要1.5萬 判賠51元

2018-12-03

〔記者王俊忠／台南報導〕雲林縣王姓農民種的韭菜遭李男偷拔3叢總重約1.8公斤，王姓農民以韭菜損失5000元，外加精神慰撫金，總計向李男求償1萬5000元。台南高分院以遭竊韭菜價值51元，且財產權受侵害的非財產損害，法律並無規定可求償精神慰撫金，判李男賠51元定讞。

王姓農民主張，2017年5月14日凌晨3點多，李男騎機車行經他位於雲林縣的農田，竟下車偷拔他種在農田灌溉溝渠旁的3叢韭菜，認為韭菜損失5000元與非財產上損失1萬元，向李男求償1萬5000元。

李男認為對方求償金額是天價、過高了，他稱，農民只有損失3叢韭菜，土地可以繼續收成，台北農產運銷公司函覆當時1公斤韭菜最高價28元計，1.8公斤應是51元，同意以此金額賠給王姓農民。

刑事部分 判李男3000元罰金

二審法官向台北農產公司查詢2017年5月14日雲林西螺鎮韭菜交易價格是1公斤18元到28元，估算應與李男所偷的韭菜價值較相當；另財產權受侵害所生的非財產上損害，法律並無明文規定可求償精神慰撫金，因此駁回農民的求償訴訟。

本案刑事部分，台南高分院已依竊盜罪判李男3000元罰金，得易服勞役確定。

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