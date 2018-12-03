她「感覺被摸胸」 沒人看到 醫師判賠5萬

2018-12-03

〔記者黃捷／台北報導〕台北市葛萊美醫美診所院長蘇熙文，2013年在另名黃姓女美療師協助下，對一名婦人做臉部雷射美容，療程結束後，婦人突然指控蘇襲胸並提告。蘇否認犯行，黃女也證稱沒看到，但婦人說她當下雖閉眼，但確實感覺胸部被摸，台北地院採信她的說詞，判蘇應賠5萬元。

台北市性騷擾防治委員會介入調查，委員會認為，黃女還得替婦人罩頭套、撕貼膠帶，無法全程看著蘇，且婦人療程結束後，臉上面膜還沒撕，就情緒崩潰離開美療室，符合性騷擾被害者反應，且婦人與蘇沒有恩怨，沒必要誣賴，決議性騷擾事件成立，對蘇開罰2萬元。

蘇為自清提起行政訴訟，指婦人閉著眼睛，僅憑感覺被襲胸，質問黃女有沒有摸，因黃女否認，才用「削去法」認定他性騷擾，「難道只因為我是男性，就一定是我摸的？」黃女不僅證稱沒看到，還表示願意測謊，偽證罪最重可判7年，她沒必要為此冒險。

婦人開庭說，因美療台燈光很強，所以把眼睛閉起來，接著感覺到醫生從左手邊靠近，醫生詢問上一堂療程情況，她回答時，就感覺有隻手蓋在她左胸，所以假裝咳嗽，伸起左手遮口，藉機把那隻手撥開。

台北高等行政法院認為，婦人雖未親眼目睹，但「觸覺」接收到的訊息，與「視覺」看到的證據能力並無差別，否則視障者就永遠無法主張被性騷擾，尊重委員會決議，判蘇敗訴確定。婦人另提起民事損害賠償，求償50萬精神慰撫金，台北地院認為求償金額過高，酌減為5萬元，可上訴。

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