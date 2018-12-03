沉迷網遊誤認仇家 宅男竟殺死鄰男

2018-12-03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南昨驚傳凶殺命案！吳姓男子沉迷網路線上遊戲，疑入戲太深，昨懷疑才認識一週多的鄰居林男，是仇家派來對付他，昨要林男到他住處談判，未料一見面，吳嫌即持水果刀將林男砍死。

吳嫌坦承殺害林男，並稱到台南來想找工作，警方派員到場鑑識調查，並將林男遺體運往市立殯葬所，警方說，死者脖子部位疑有多處刀傷，待相驗確認，全案依殺人罪嫌偵辦。

警方調查，無業的27歲吳男租住在南市北區北忠街一處公寓7樓，吳男疑沉迷網路線上遊戲，陷入遊戲情境過深，誤認同棟大樓的8樓住戶、同樣無業的43歲林男，是遊戲中的仇家派來對付他。

昨下午1點許，吳嫌邀約甫認識1個多禮拜的林男到7樓住處談判，2人一見面，吳嫌即持水果刀砍殺林男身亡。

吳嫌犯案後，聯絡蔡姓友人協助處理屍體，蔡向警方報案，員警趕往現場，發現吳嫌仍留在案發現場。

據家屬表示，吳男曾至精神科就診，而林男的家屬告訴警方，林男與凶手無冤無仇，為何吳男會痛下殺手？要求警方查明。

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