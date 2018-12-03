9元優酪乳被偷喝 揪賊驗DNA 1.8萬全民付

2018-12-03

〔記者鄭景議／台北報導〕文化大學周姓女學生在冰箱內的一瓶59元AB優酪乳（見示意圖，記者鄭景議攝）遭偷喝，質問室友沒人承認，氣得上警局告偷竊，還要求以DNA採驗揪賊，警方雖因此抓到偷喝的女室友，但DNA刑事檢驗成本1萬8千元，將由警方鑑識預算支出，形同全民買單，有基層員警忍不住批「浪費鑑識資源，不符比例原則」！

員警批︰不符比例原則

據了解，文大周姓女大生與5名女學生在校外租屋，周女今年4月發現自己放冰箱的優酪乳被喝掉，瓶子還丟棄在垃圾桶，氣得向5名室友質問，卻沒人承認，周女憤而帶著空瓶，4月27日上警局報案，控告室友竊盜。

警方受理報案後，由鑑識小隊採集空瓶上指紋，但優酪乳空瓶冰過有水痕，無法採得清楚指紋，周女竟要求警方採驗DNA揪賊，警方根據「去氧核醣核酸採樣條例」，通知5名室友到警局接受DNA採集，連空瓶在內共計採集6個樣品送驗，最後才揪出偷喝的女室友，依竊盜罪嫌函送。

不過有員警透露，驗一次DNA需要檢驗包、藥水、檢體離心分離機器，衍生的鑑識耗費至少3千元，警方採驗6個DNA樣本就花了約1萬8千元，該筆費用由已編列的警方鑑識預算支出，等於是全民買單，他認為有濫用鑑識資源之嫌。

對於外界質疑，律師方怡靜指出，本案女大生有權透過公家機關行使調查權，國家法律中不會因為比例原則，就要民眾不得告發竊盜罪，這件案例民眾看起來也許覺得十分誇張，但或許在同樣金額下，不同的事情可能也會帶來不同的社會觀感，只能說調查中，民眾也要花費自己的時間成本，女大生可能可以多加考量，用不同的方式處理。

員警則表示，民眾依規定報案，警方一定要受理偵辦，「只是很難有比例原則遵循，牽扯到民眾權利義務，警方還是要做」。

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