下體頂俏護理師還襲胸 醫師裝沒事續看診

2018-12-03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣普門醫院院長呂昭林去年到另家醫院支援門診，竟要求跟診女護理師小玉（化名）與他擁抱，並以勃起下體頂住小玉大腿前後磨蹭，還進一步襲胸，事後卻說「這件事不能讓別人知道，不然對我們都不好」，被害人鼓起勇氣向院方投訴，宜蘭地方法院日前依強制猥褻罪判呂男8月徒刑，緩刑3年，緩刑期交付保護管束。

60歲呂昭林是身心科醫師，主治失眠、憂鬱症、躁鬱症，曾任三總北投分院院長，現任宜蘭縣普門醫院院長，去年中到另家醫院支援門診，爆發這起猥褻疑雲，被害人年紀幾乎可當他的女兒。

判決書指出，呂昭林以歡迎小玉重返職場名義為由，數度張開雙手要求擁抱遭拒，便走到小玉座位後方，小玉不勝其擾，擔心鬧得太僵、日後跟診被刁難，於是起身與他正面擁抱，不料呂男竟強抱2、3分鐘，小玉心想「怎麼這麼久」，想用手推開對方，呂反以下體頂她，當場喝斥「呂醫師，請你尊重一點」！

小玉庭訊時指稱，呂用下體頂她時抱得更緊，覺得很不舒服，她講第2次「請你尊重一點」，呂才鬆手，隨即以左手摸她右胸，又從後抱住她亂摸胸口，拚命掙扎，呂才罷手，卻在她耳邊說著，「這件事只有我們2個人知道，不要讓其他人知道，不然對我們都不好」，隨即走出診間。

女護理師身心受創就診

病人陸續報到，呂若無其事在診間看診，還向小玉說「剛剛太熱情，這樣不好」，小玉用手機錄音，透過LINE告知丈夫「醫師剛剛對我不禮貌」，門診結束後向醫院主管投訴；小玉案發沒幾天就診，確診罹患持續性憂鬱症、創傷後壓力症等。

呂昭林聲稱，小玉主動站起來擁抱他，3、5秒就結束，不可能有生殖器勃起，頂住對方私密處搖晃情形，且2人站立時，他生殖器至多頂到對方肚子，至於被控襲胸是不慎碰觸；小玉反駁，呂男雙腳張開站著，以微蹲姿勢做不禮貌動作。

宜蘭地方法院合議庭斥責呂為滿足一時性慾，以擁抱為由，持續用下體頂住對方大腿內側，並前後磨蹭及抓摸胸部等猥褻犯行，造成被害人心理傷害甚巨，審酌呂男沒前科，也賠償小玉損失獲原諒並達成和解，予以宣告緩刑。

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