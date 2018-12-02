2018-12-02

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第107000096期大福彩，頭獎連56摃，獎金1.39億元累入下期。昨晚第107000288期今彩539，頭獎同樣摃龜。昨晚第107000192期雙贏彩，頭獎則有1注中獎，可得獎金1500萬元，獎落台北市中山區興安街105號「興安商行」。

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