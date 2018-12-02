被迫推銷假牙 牙醫偷棒球卡紓壓

2018-12-02

〔記者王捷、張瑞楨／綜合報導〕28歲周姓牙醫受聘到一家牙醫診所看診，指稱診所負責人要他向病患「全力推銷假牙，不要細心補牙」，讓他覺得違背醫德，並因而罹患精神病，他擔心求醫會丟了醫師執照，長期壓力下靠「行竊紓壓」，日前涉偷4000元的棒球卡被台南警方查獲，哽咽跟警方道出內心壓力，並自下註腳︰「賺到了錢，卻賺不到快樂」。

周姓牙醫師供稱，因家人對他期待很高，他求學時就很壓抑，執業牙醫後以為壓力會變小，沒想到在診所任職快2年，每天工作超過10小時、月休僅4天，沒有加班費。

更讓他不滿的是，老闆要他向患者告知真牙不能補，須換假牙或植牙，但他「換假牙的業績」都沒有達標，長期下來精神狀態出狀況，會想偷東西紓解，且擔心去看精神科被鑑定有病，就會丟了醫師工作，始終不敢就醫；沒想到上月間偷了一盒60張的棒球卡遭警方查獲。

壓力大 多名影星有偷竊癖

另外，一名陳姓男子上月間在台中街頭竊取路旁一輛自小客車車尾的天線，得手後逃逸，警方循線查獲他涉案，陳男到案後也供稱，自己有偷竊慾，偷竊動機不是為了賣錢，而是「感受偷竊過程的緊張刺激，還有莫名的快感」。

精神疾病領域有「偷竊癖」之說，多名國內外影星就可能罹患此症，例如演過電影「剪刀手愛德華」、「純真年代」，並獲得金球獎最佳電影女配角的影星薇諾娜瑞德，曾於洛杉磯偷價值5500美元（約台幣近17萬元）的衣服飾品；已淡出舞台的玉女明星龍君兒，也曾於年輕時偷竊被捕；女星白靈亦有類似行為，發生原因至今不明。

心理醫師陳俊欽曾撰文分析，偷竊可能是要證明自己的能力，也可能是懲罰自己，亦有可能是想引起別人注意，罹患偷竊癖的人，每逢壓力大的時候，偷竊行為可能大幅上升，偷竊可能是一種紓解壓力的方式。

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