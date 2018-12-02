少女手萎縮 夾筆描繪廣告設計人生

2018-12-02

罹海豹肢症 克難作畫

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區復興商工廣告設計科一年級學生蔡佳琳，出生時罹患俗稱「海豹肢症」的肢體萎縮，她的左、右兩手長度不到一般人的半隻手臂長，也沒有正常的手掌、手指，醫生截取她右腳的第二趾裝在右手掌上，避免手掌萎縮並增加手掌的功能。雖肢體不便，但她仍堅持廣告設計創作的熱情，努力用兩隻小手夾住畫筆，一筆一筆地描繪人生的夢想。

拒絕校方念美術建議

復興商工輔導主任張華聖表示，新生報到時，曾建議佳琳改念美術科，因為美術科畫水彩、油畫，比較不需要精細的手部操作，但她堅持念廣告設計科，雖有重度肢體障礙，但第一次月考的學科與術科成績是全班第二名，佳琳用優異的表現堅持自己選擇的道路，熱忱的學習精神讓師生都很敬佩。

蔡佳琳說，從幼稚園開始，她從旁人的眼神和玩笑中體認到自己的不同，曾難過地躲進角落、不想和外界接觸，後來愛上畫畫，專注繪畫的過程中，看著手中勾勒出的線條逐漸變成美麗的圖案，就會忘記生活中的不開心。

自尊心強的蔡佳琳，生活中所有能夠自己做的事情，從不假手他人，包括刷牙、洗臉、穿衣、如廁等，還會摺出漂亮紙鶴，剛進入廣告設計科時，她擔心術科技巧跟不上同學，利用假日在家勤奮練習，努力用兩手夾住鉛筆或針筆，畫好每個圓圈、畫直每一條線、寫正每一個字，盡力做好別人用正常十指完成的圖稿作業。

由於手的不方便，她畫一張作業要花上別人三倍以上的時間和精力，加上追求完美的個性，畫不好就擦掉重畫，每張近乎沒有瑕疵的作品，背後付出的心血讓外人難以想像。

蔡佳琳很感謝基本設計課老師廖珈慧，「廖老師對我的要求很高，叮嚀我要畫得比別人更好」，常常鼓勵她「妳做得到」，當她拿到一百分的作業成績，蔡佳琳難掩激動，千言萬語化成一句「謝謝老師」。

蔡佳琳努力克服生命中每道關卡，「努力不一定成功，但不努力一定不會成功！」是她的座右銘，她感謝師長的鼓勵，讓她從作品和學業成績得到自信，朝著人生目標邁進。她堅信：「就算只有一雙小手，只要全心全力，一定能打開希望和成功的窗口！

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