少年搞炸金爐傷人 法官判廟方也得賠

2018-12-02

〔記者陳慰慈、曾健銘／新北報導〕14歲曹姓少年頑皮將殺蟲劑罐丟入新北市林口洪福宮的金爐內，未料引發爆炸，波及燒金紙的張姓香客，張男遭二度燒燙傷，向曹少父子及廟方求償；新北地院認為寺廟全天開放，應有控管避免危險發生之責，判決廟方與曹少父子應連帶賠償張男37萬餘元確定。

須連帶賠37萬 林口洪福宮不服

洪福宮主委周坤城昨對判決結果表示不服氣，認為少年應負擔較多責任，但會尊重法院判決，且考量少年家境不好，會先幫忙支付賠償金。他說，為方便香客，現仍全天候開放，但加裝監視器與告示牌，盼意外不再發生。

曹少母親早逝，由父親養育，父親平時忙於擺攤，曹少有時會到洪福宮附近玩耍。去年8月間，曹少從洪福宮儲物櫃後方拿到一罐殺蟲劑丟入金爐，張男被炸傷，事後向廟方與曹少父子求償。

曹少出庭時表示抱歉，父子願以10萬元和解；洪福宮則指，如果不是少年把殺蟲劑罐丟入金爐，張男不會被炸傷，且案發時間是深夜，人員巡視無異狀才下班，已善盡注意及管理責任。

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