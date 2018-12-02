山區狂飆155km 定位揪人 定不了罪

2018-12-02

〔記者張瑞楨／台中報導〕幾乎所有情況證據均顯示，知名賽車手尤翊豪去年1月曾在南投違法狂飆，但堅持「不是我」的尤男獲得法官加持，將他判決無罪確定。

人在哪裡 說詞一變再變

去年初，一輛轎車在橫跨彰化、南投的139縣道、屢次發生死亡車禍的山路上以時速155公里狂飆，還不時高速甩尾及跨越雙黃線，影片被取名「中寮往集集尤翊豪駕駛3分48秒」PO網，內容可見拍攝者坐後座，駕駛技術高超、熟悉路況，副駕駛持計速器。

警方發現上傳帳號是「尤翊豪」，調閱尤的手機後發現，他去年1月9日晚間，手機基地台位置從南投縣中寮鄉後寮段，往中寮段和集集鎮民生路移動，與錄影畫面相符，依公共危險罪將他送辦，尤男則稱被人陷害。

檢審調查時，尤男說詞反覆矛盾，先宣稱自己有能力辦到影片中的高速駕駛，後又表示要花時間熟悉路況，並亂扯案發時間他在中國，會找當天在一起的朋友做不在場證明；因無法說明手機為何出現於南投，隨即改口說，忘了朋友是誰，無法請朋友作證。

「瞞行蹤 不等同駕駛」

此外，警方去年4月間傳喚尤男，結束請回後，YouTube影片立刻被刪除，檢方認為，此可顯示上傳影片的人知道尤男被警方偵辦，立即刪除影片以保護尤男，依此認定開車者是尤男，將他起訴。

案件移審法院，尤男再次改口，表示當時人在高屏，之後又承認自己常到南投縣，「忘記」當天是否在南投。

金牌車手 判無罪定讞

不過，南投地院認為，尤男對自己行蹤說詞一再改變，也無法解釋手機為何出現在南投，只能證明他在隱瞞行蹤，不想讓法官知道他到南投的原因，不能依此推定他是駕駛，手機位置也僅證明尤男當時在集集與中寮，不能證明他開車。台中高分院亦認為，傳喚後即刪除影片，不能證明尤男是駕駛，最後維持一審的無罪判決確定。

橫跨彰化、南投的139縣道（縣道139線），是單車族、重機族、飆車之徒與「追焦族」熱愛之路，但車禍頻傳，今年1至8月就發生183件車禍，造成2人死亡、146人受傷；今年9月，彰化市與花壇鄉公所還舉辦路祭普度化煞。

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