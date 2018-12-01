攤販賣假貨硬拗：螺肉在台灣就叫鮑魚

2018-12-01

〔記者陳慰慈／新北報導〕60歲莊姓攤販涉嫌將冷凍非洲寬口渦螺肉，充當南美洲鮮生鮑魚賣，有消費者花2400元買3顆，事後發現被騙報案，新北地檢署開庭時，莊男竟辯稱「鮑魚也是一種螺肉，在台灣就叫鮑魚」，審理時才認罪，新北地院依詐欺取財罪判拘役30天，得易科罰金3萬元。

判拘役30天

判決指出，莊男在台北市大安區安居街市場或新北市福德街市場擺攤，今年2月，他將冷凍非洲寬口渦螺肉，標示為南美洲鮮生鮑魚賣，每顆要價800元，攤位前還高掛「鮮生鮑魚」、「新鮮鮑魚」、「南美洲鮑魚」等招牌攬客，陳男買了3顆，回家上網查看相關資訊才知受騙，憤而報警。

新北地檢署開庭時，莊男辯稱「鮑魚也是一種螺肉」、「在台灣就叫鮑魚」，檢方認定他標記不實，依詐欺取財罪將他起訴，法院審理時莊男改口認罪，法官認為莊男行為有害食品安全衛生管理及社會交易秩序，但考量他認罪且無前科，現改賣水果，尚須扶養已中風的母親，因此判刑，不法所得2400元宣告沒收，可上訴。

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