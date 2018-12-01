士官長「私刑」小兵 亂丟菸蒂罰1500

2018-12-01

〔記者黃建華／高雄報導〕好大官威！海軍陸戰隊賴姓士官長負責管理伙房，他卻涉嫌在營區私行律定懲處同袍，包括亂丟菸蒂罰款1500元、隨地吐痰罰款200元，遭開罰的同袍敢怒不敢言，賴男後來涉嫌酒駕被調職、退役，受害人才敢向高雄憲兵隊舉發送辦，士官長私訂罰則裁罰同袍的行為才曝光。

高雄地院法官認定他未將罰款中飽私囊，且用於伙房設備，係一時失慮誤蹈法網，依陸海空軍刑法「非法懲罰罪」，將賴男判刑2月，諭知緩刑2年，可上訴。

「非法懲罰」判刑2月

檢方指出，45歲賴男擔任海軍陸戰隊九九旅步三營支援連備役士官長期間，涉嫌為了伙房管理之便，於前年4月6日至同年9月間，在營區自行律定，伙房人員如亂丟菸蒂罰款1500元，隨地吐痰（或口水）罰款200元。

石姓、郭姓等同袍違反他的規定，各被罰4500、3000元，卻敢怒不敢言。後來賴姓士官長因酒駕案件，被調職並退役，軍中同袍才向上級反映此事，經旅部監察官著手調查，並函請高雄憲兵隊送辦。高雄地院審理時，郭等多名軍中同袍都指證，確有私訂罰則裁罰。

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