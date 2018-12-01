警版全智賢 1家3傑皆從警

2018-12-01

〔記者王冠仁／台北報導〕身材高挑的台北市警萬華分局漢中所甜美警員連盈智，出身警察世家，父兄都是現職警察，長相酷似韓國藝人全智賢的她，幹起警察工作卻有模有樣，未來不排除挑戰刑警工作。

警專33期畢業的連盈智，父親當過刑警，目前任職高雄港警總隊；哥哥連浩程為警專30期畢業生，在中正一警分局仁愛路派出所服務。她雖自幼見父親早出晚歸，陪伴家人時間不多，但發現警察工作對社會極有貢獻，與哥哥耳濡目染下，雙雙決定報考警專。

漢中所同僚說，連盈智個性活潑、親和力十足，曾有迷途孩童讓男警束手無策，她三言兩語就讓孩童破涕為笑，說出爸媽聯絡資訊。她的工作效率高，今年5月馬來西亞女子團體「AMOi-AMOi」來台不慎將宣傳服忘在計程車上，連員花半小時就幫忙找回。

雖然從警資歷僅2年多，但連盈智已參與偵辦毒品、竊盜、應召站等不少案件；她說，從警後發現警察工作比想像中繁雜、辛苦，尤其漢中所位在西門町鬧區，平時要面對和處理許多民眾的疑難雜症，不過能夠為社會治安盡一分心力，且繁雜轄區充滿挑戰性，讓她學得更快、更多。

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