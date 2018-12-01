咳血裝病急診 遞紙條求救 搗破詐團

2018-12-01

大學休學 想賺快錢上賊船

〔記者洪定宏、王駿杰／綜合報導〕家境小康的22歲胡姓大學休學生，為儘快賺錢卻走偏門，他跑去應徵網路博弈，上班當天發現誤上賊船，拒絕配合想離開，卻被控制行動，手機也被收走，胡男5天來求救無門，靈機一動故意咳嗽，咳到牙齦出血被成員「戒護送醫」，再趁機傳「我被詐騙集團困住」紙條給醫院志工，才順利脫困，並協助警方搗破詐騙集團。

警方調查，詐騙集團11月23日在高雄設立機房，行騙對岸的中國人，孫女及戚男為首的管理幹部，卻於臉書徵求網路博弈事業人才，強調包吃包住。

被詐團囚禁5天 恐嚇斷手腳

胡男錄取後11月24日上班，未料卻被蒙著眼帶進辦公室，他發現是詐騙集團機房，拒絕參與反被限制行動，手機也被收走，集團幹部更恐嚇他，逃逸的話將斷手斷腳，還要賠償10萬元。

胡男只好假裝配合學習詐騙話術，11月28日中午，他故意不斷咳嗽，咳到牙齦都出血，因而騙過詐騙集團，由戚男監控帶往醫院急診，胡男趁對方不注意，將「我現在被詐騙集團困住出不去，手機也被收走，看到後拜託趕快打電話給我媽媽報警救我」的紙條，拿給醫院志工，志工轉給保全報案。

「快報警」瞞過詐團脫困

警方趕到醫院逮捕戚男，當天下午直搗左營區華夏路及前鎮區鄭和路的詐騙集團機房，逮捕孫女及簡男等10名成員，並查扣手機、教戰守則、被害人名單等證物。昨將11人依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送，其中簡男因過失傷害通緝，有詐欺前科的孫女因負責傳授詐術，兩人都被收押。

新竹另破獲愛吃檳榔詐團

另，新竹警方破獲陳男為首的詐騙集團，發現該集團每天買檳榔費用高達萬元，為躲避查緝，陳男還找一名包檳榔師傅，攜帶全自動檳榔拌料進機房「供貨」。

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