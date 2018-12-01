專家說法：盼獲高注目 得到成就感

2018-12-01

〔記者王駿杰／新竹報導〕台灣心理健康與諮商專業發展協會常務監事何宇欣分析，挑戰戶外拍攝裸露或養眼照的裸拍族，到處找景點拍攝、上傳網路，目的是希望引起他人注意，取得高積分、高按讚數、高回響是一種成就，藉此滿足性興奮或心靈，且習慣成自然。

何宇欣認為，「一般性好奇」的裸拍族通常只是出自新鮮、好玩的心態，認為將性感照片上傳至網路可獲得網友關注；「長期性精神病狀」的裸拍族則重於內心自我想像，在野外發生裸露行為，那種隨時被旁人發現的緊張與刺激感，可將身心靈的性興奮達到不同層級。

另外，裸拍族的景點選擇取決在競爭心態，拍攝地點越刺激，越容易獲得網友按讚數與積分。雖然積分與按讚數並不能換取金錢，兩者無對價關係，大部分的裸拍族動機也只是想獲得注目，但擁有高人氣的裸拍族仍有機會成為「網紅」，有間接獲得專業攝影外拍的可能性。

有機會變網紅 接外拍

何宇欣表示，無論是哪種原因，裸拍族大都是希望獲得高注目以提升自我心理滿足，若網友的胃口逐漸被養大，就必須尋找下一個具有話題、刺激性的拍攝地點。

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