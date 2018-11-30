台南黑道互開槍 美甲店無辜遭狂轟

2018-11-30

〔記者王捷／台南報導〕台南市29日凌晨發生黑道份子尋仇槍擊案，起因只是「沒來打招呼」，開槍示威，幸未傷到人。

黑道不知酒店經紀搬走

南市警第四分局追查發現安南區的角頭，不滿安平區的龔姓酒店經紀不進包廂打招呼，當著眾人面前打龔，龔受辱後帶人到舞廳開3槍尋仇，角頭得知龔平時住在經紀公司，昨也到經紀公司連開13槍示警，殊不知經紀公司已搬走，結果是目前租屋的美甲店遭殃；由於雙方囂張互開槍，分局長蔡進閱震怒，誓言安平區是府會要地，不容黑勢力造次，正強力壓制。

據了解，安南區某角頭28日深夜到安平一間舞廳消費，龔姓酒店經紀也在該舞廳當大班，輩分比角頭低，該角頭人士要龔到包廂跟他打招呼，龔男疑太忙，未及時進包廂，角頭深覺沒面子，等到龔後來進包廂時，喝醉的角頭當著小姐與客人的面毆打龔男。

蔡進閱：不容黑勢力造次

龔不滿受辱，得知角頭續攤到另一間舞廳，找來朋友到舞廳開3槍，有轎車被誤認是角頭的車也遭彈襲。接著，角頭也四處探聽龔的蹤影，原打算去一間妝髮店開槍，後來得知龔平常住在經紀公司，遂由2名小弟前往開槍，根本不知經紀公司已搬離。警方已鎖定一干嫌犯全力查捕中。

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