趁車禍摸走名錶 2天爽花14萬元

2018-11-30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市56歲陳男看到64歲劉姓男騎士遭轎車撞倒受傷，假裝上前攙扶他送醫，卻趁機竊走劉掉落地上、價值50萬元的勞力士「紅蟳」名錶，當天立即以29萬元變賣，並到酒店花了14萬元，警方2天後逮捕陳男，追回15萬元贓款，依竊盜罪送辦。

裝好心上前扶傷者

警方表示，26日下午1時許，劉男騎機車經前鎮區中山路、一心路口，與楊女駕駛的轎車擦撞，劉男受傷倒地不起，現場多人協助將劉男送上救護車。

劉男送醫後，家人發現他手上的勞力士手錶遭竊報警，警方透過行車紀錄器，鎖定有毒品、竊盜前科的陳男。

賣得29萬 拿去上酒店

警方發現陳男當時騎車經過現場，並下車幫忙，前晚到陳男住處逮人，他坦承看到劉男手上的手錶鬆脫掉落地上，他幫忙扶起劉男後，趁機竊走手錶。

陳男說，他偷走名錶後，到鹽埕區某手錶行變賣，一問之下才知道是勞力士「紅蟳」，賣了29萬元，連續2天去酒店花了14萬元。

警方火速抓到嫌犯， 劉男家屬在網路上感謝警方辦案有效率，警方呼籲民眾幫忙處理車禍值得讚許，但不可心生歹念，一時的順手牽羊須付出法律代價。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/