惡男裝給錢 騙走憨女60包餅乾

2018-11-30

〔記者陳薏云／新北報導〕洪姓身障女在新北市路邊辛苦叫賣愛心餅乾，67歲林男竟持3張發票稱「這是3000塊」，騙走洪女身上的60包餅乾，林男不曉得對方已報案，當天下午又現身，準備對另名身障人士下手，警方趕到他還攻擊警方，隨即被壓制送辦。

警方調查，林男自稱憲兵退役，27日中午12時許前往永和路二段，發現洪女隻身在路口販賣愛心餅乾，竟持3張發票上前誆騙洪女，表示「這是3000塊」，要買60包餅乾，成功騙得餅乾後離去，洪女的看護員上完廁所回到洪女身邊，驚見餅乾全部不見，立刻報案，並請警方協助調閱監視器。

林男食髓知味，當天下午3時許又現身該路口，洪女的看護員看到林男，立刻打電話報警。

警方盤查林男，林男不願配合，不斷用手上的帽子攻擊警員，還用力拉扯警員臂章，導致警員雨衣上臂章遭撕毀及左側眼部、左側臉部挫傷，警員立即對林男噴灑辣椒水，林男抱怨「警察拿辣椒水噴我眼睛」，再度拿帽子攻擊，警方當場將他壓制逮捕。

林男向警方說，當時有拿1000元給洪女，洪女身心障礙無法清楚表達，但警方發現她身上只有3張發票，並沒有現金，詢後依詐欺、妨害公務將他送辦。

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