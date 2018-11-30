又見房思琪／高中女遭師性侵 說服自己是愛情

2018-11-30

同學排擠 師關心誘上床

〔記者徐聖倫／新北報導〕就讀北市某高中的17歲女高中生小琪（化名）個性內向，27歲陳姓教師經常表達關心，見小琪十分信任他，帶回租處性侵，小琪雖反抗但不願失去她信任的老師，「說服」自己已跟老師是「情侶」，以正常化老師對她的行為，猶如「房思琪翻版」；全案最近曝光，陳師供稱2人你情我願，他未強迫，詢後被依妨害性自主罪嫌送辦，學校也將陳師解職。

27歲師聲稱兩情相悅

警方調查，小琪在校文靜，社交能力不突出，還一度被同儕排擠。陳師於今年寒假輔導課接下小琪班上某科任老師，注意到乖巧內向的小琪，常主動關心，小琪對陳師愈加信任，說出遭同學排擠等情，陳師也表現出對小琪不捨。

陳師今年6月約小琪至租屋處看影片，示意坐床上看比較舒服，進而對小琪上下其手，小琪反抗，但陳師哄騙：「我們算情侶了，這樣做很正常。」猥褻得逞。

陳師後來又找理由把小琪帶回租處，進而性侵得逞，小琪不敢過度反抗陳師，陳師也要她不能說出去，「否則我們都完蛋」。

小琪總共被侵害3次，直到母親發現小琪狀況有異，追問得知後，帶著小琪報警。

小女生接受心理治療

小琪對於自己一再同意赴約，表示陳師很關心她，由於自己人際關係不好，「不想失去一個關心她的人」，才會「說服」自己與老師是「情侶」。案發後，小琪多次接受心理治療。

示意圖

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