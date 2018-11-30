嘿咻女大生挨告 醫師改稱想結婚

2018-11-30

不滿事後不理告性侵

〔記者姚岳宏／台北報導〕北部某知名醫學中心年約30歲的謝姓住院醫師，日前在網路結識一名女大生，雙方初次見面，就把對方帶到摩鐵休息並涉嫌性侵，女大生不甘受辱報警抓人，謝男竟向她表示「很喜歡妳」，希望能「以結婚為前提」長期交往，盼她撤銷告訴，性侵非告訴乃論，警方仍依妨害性自主罪嫌送辦謝男。

醫生稱很忙才疏於聯絡

據了解，謝男認識女大生，隔天相約看電影，謝男到電影院門口，卻以來不及看完整場為由，開車帶女大生遊車河，還說電影下次再看，沒多久又以「開車很累」，帶女大生到摩鐵「要休息一下！」

謝男在摩鐵性侵女大生，事後還開車載她回學校，隔沒多久，兩人再出來把上次沒看的電影看完，謝男卻從此避不見面，女大生不甘遭玩弄，上警局提告妨害性自主，警方約談謝男到案，他卻稱雙方是你情我願，並不是性侵。

「很喜歡妳」求女原諒

謝男提出，當天送女大生回家，還有遇上警方臨檢，如遭性侵，怎不馬上求救？另指隔兩天還帶她去把電影看完，甚至還幫她討論作業，有網路對話及電郵為證，他說因當時醫院很忙才疏於聯絡，後來警方找上他，他也很誠摯的向對方解釋，也獲她首肯，兩人準備長期交往，盼能撤銷告訴。警方認為只是脫罪之詞，後來女方還真的探詢警方是否可撤銷告訴。

示意圖

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