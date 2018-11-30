酒駕飆騎快速路 警車前後包夾

2018-11-30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警三分局百福派出所副所長陳俊霖，28日晚間巡邏發現45歲吳姓男子酒後騎機車，而且沒戴安全帽，機車搖搖晃晃，立即開啟閃燈鳴笛，要求吳男受檢，吳想甩掉警方，竟騎上萬瑞快速道路，一路朝萬里方向逃逸，警方擔心他的安危，只好一路尾隨，並通知大武崙派出所員警在道路終點攔車，吳男狂飆10公里後看見前方也出現警車，才束手就擒。

吳男狂飆10公里 束手就擒

警方調查，當時要求騎士將機車停靠路邊接受盤查，但騎士越騎越快，一路闖紅燈加速逃逸，後來再違規衝上限重型機車及汽車才能通行的萬瑞快速道路。陳員擔心騎士安危，一路尾隨在後方「護駕」，過程中聯繫線上警力支援，並請大武崙派出所支援警車進行攔截。

雙方騎了約10分鐘，騎士見警方已備妥警車嚴陣以待，減慢速度配合盤查，員警對他酒測，酒測值0.52毫克。吳男說，他與朋友小酌後，想騎車回家，遇到警車擔心被逮，才冒險騎上快速道路，詢後被依公共危險罪移送偵辦；警方另就吳男的多個違規行為，開出4張告發罰單。

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