駿馬「倒車」馬臀撞飛女騎士

馬主︰對方看馬自摔
〔記者江志雄／宜蘭報導〕賴姓婦人騎機車摔傷，控訴「肇事者」是重達700公斤的駿馬，直指劉姓馬主人以馬匹臀部朝外方式，讓馬倒退走路牽到屋外，馬匹「倒車」時她不巧騎車經過，被堅硬的馬臀撞到摔車、人飛出受傷；劉男否認愛駒闖禍，認為是賴女為了看馬不慎自摔，警方受理這起離奇車禍，全力釐清真相中。
誰是誰非 警方釐清
宜蘭縣71歲賴姓婦人，本月3日上午11點多在住家附近騎車返家，途中經過一處養馬的鐵皮屋前方摔車，機車倒在慢車道，人彈飛摔落2公尺外的快車道，警、消獲報到場時，發現車禍現場還有一匹馬，賴婦當場點名是馬匹肇事。從警20多年的警方資深小隊長說，第一次見到馬匹被控是「肇事者」。
賴婦昨天投訴本報表示，當天她騎車路過劉姓村民養馬的鐵皮屋，當時屋前的門已打開，劉男好像要牽馬外出，馬的頭部在屋內、臀部朝外，劉站在馬匹前方，把馬倒推出來的瞬間，她閃躲不及，馬臀撞到婦人，機車倒地，她彈飛到快車道重摔在地，痛得爬不起來；賴婦說，摔車除造成左小腿受傷，且左膝仍隱隱作痛。
賴婦說，馬撞到人害她摔車，劉姓馬主人明顯理虧，不能置之不理，若和解不成會對劉提告；劉男說，當天牽馬到屋前路旁，準備幫牠洗澡，賴婦騎車經過，為了看馬不慎自摔，沒有跟馬臀碰觸到，若對方提告他奉陪。警方初步檢視馬匹，馬臀無明顯傷勢，因事故現場沒有監視器，雙方對肇事原因各執一詞，故須進一步釐清肇責。
捲入車禍糾紛的成馬身長2.5公尺、馬背高度160公分、重約700公斤；劉男說，他小兒麻痺不良於行，6年前開始養馬，平時騎馬復健，目前飼養的這匹馬是4個月前朋友送的。
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