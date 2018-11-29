癡漢破天花板垂降 消防女舍加強「空防」

2018-11-29

〔記者吳仁捷／新北報導〕有碩士學歷的柯姓男子，愛慕一名女消防員，本月初竟爬進同設在新北市板橋區民生陸橋下的玉光里活動中心天花板，「橫移」到消防分隊女生宿舍上方，再垂降進女舍盜拷女消防員的筆電資料被逮；事後消防局花費近10萬元加固屋頂、修復天花板，嚴防再遭痴漢侵入，並擬向柯男求償修繕費，以為警惕。

27歲柯男經常瀏覽新北市民生消防分隊一名長相甜美的女消防員臉書，成為她的粉絲，後來柯男指稱對方封鎖他的臉書，竟2度透過玉光里活動中心的天花板夾層，爬到消防分隊女子宿舍上方再侵入女舍。

柯男一開始是觀察有無機會盜取被害人的電腦資料，日前再以繩梯垂降進女舍，先拍攝女消防員平日使用的浴室，再盜拷對方筆電中的照片與電磁資料；由於被另名女消防員撞見，呼喊隊上的男同仁追出逮獲柯男。

民生分隊宿舍天花板遭「突破」後，新北消防局第一大隊先安置女隊員改往他處，緊急修繕遭柯男破壞的活動中心天花板，同時加固女舍上方屋頂、加裝鐵片，並把輕鋼架天花板換成封閉式的木板。

消防局第一大隊說，完工後已有3名女隊員搬回女舍，心情逐漸恢復平靜。

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