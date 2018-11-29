到大姊姊家聊天 少女混用N毒暴斃

〔記者曾健銘／新北報導〕15歲簡姓少女本月26日晚間，到31歲王姓女網友的新北市租處過夜聊天，期間2人混用毒品咖啡、搖頭丸、吸K菸等多種毒品後入睡，隔天中午王女起床，驚覺少女昏迷不醒，送醫不治，王女事後承認提供毒品給少女吸食，檢警不排除簡姓少女吸毒過量暴斃，將解剖釐清。
起床驚見少女昏迷
據了解，簡姓少女國中畢業後未升學，目前在熱炒店打工，因生性愛玩，交友廣泛，經網路交友結識打零工的王女。少女雖與父母同住，但家人不太清楚她在外的交友狀況，直到前天中午接獲噩耗趕赴醫院，雙親見到愛女遺體當場淚崩，請求警方查明死因。
31歲大姊姊急毀毒
新莊警分局表示，前天中午接到「少女無呼吸心跳」報案，趕到發現少女身上無明顯外傷，送醫仍不治。租房的王女原本堅不吐實，警方勸說：「現在說出來是幫自己」，突破她心防。
瞞不住認了 3萬交保
王女供稱，26日晚間約少女到租處聊天過夜，期間提供多種毒品給少女吸食，之後兩人各自入睡，沒想到隔天起床發現少女已經沒有生命跡象，她因畏罪銷毀剩餘毒品，並打電話求救。警方先依過失致死、毒品罪嫌將王女送辦，新北地檢署裁定3萬元交保。
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