火噬7千萬漁船 輪機長來不及逃

2018-11-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳籍漁船「金勝16號」，昨天下午4點多在漁港整備時突然起火，火燒近2小時才撲滅，逃出船艙的外籍漁工透露，失火時陳姓輪機長正在船艙內；警、消初步調查，火勢吞噬船身後，64歲陳姓輪機長下落不明，搜尋至晚間才找到遺體，起火原因正釐清中。

回「馬上上去」轉眼人沒了

船上漁工說，當時在準備出海作業，船身後半段船艙突然竄火，眾人逃生時，人在艙內的輪機長一度回覆「好，馬上上去！」未料一轉眼火勢就吞噬船身，曾姓船東趕來，焦急在岸邊守候。火勢撲滅後，消防員先用抽水機抽走艙內的水，晚間8點多在漁船甲板下第二層引擎室發現輪機長遺體。陳姓輪機長綽號「番薯」，家住基隆。

金勝16號是捕撈鯖魚的大型扒網漁船，昨天下午停在南方澳第三漁港整備時，先冒出濃煙，隨後起火，因該船與其他漁船靠泊一起，宜蘭消防局滅火時，也動員機具將失火漁船拖離，避免火勢蔓延。蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，金勝16號新船造價7、8000萬元，船體為塑鋼打造。

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