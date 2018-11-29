醋夫不准妻上班 出門要開視訊監控

2018-11-29

疑妻尾牙摸男同事大腿

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子參加妻子公司的尾牙，認為妻子摸了男同事大腿，醋勁大發，2度嚴禁妻子去上班，不然就去她的公司搗亂，後來又強逼妻子出門後，必須開視訊讓他監控，陳妻無法忍受丈夫變態般的控制慾，提出控告；陳男不僅被新北地院依強制罪判處拘役30日，最後夫妻也以離異收場。

判決指出，40歲陳男之前就因金錢及細故數度與妻爭執，今年2月間參加妻子公司的尾牙時，認為妻子摸了其他男生大腿，懷疑她搞外遇，當晚回家後打翻醋罈子，要求妻子隔天起不得上班，若不從就不讓她好過，還要到妻子公司搗亂，要找她的老闆「問候」等。

應訊狂言：就是要監控

陳妻一度不敢上班，後來仍去上班，陳男又要求妻子出門後要「打開視訊」，以便他能隨時監控妻子。陳妻事後提告，並訴請離婚，陳男應訊時大方說：「對！我就是要監控她」，檢察官認為他妨害妻子「行使上班的權利」，又以開視訊脅迫妻子「行無義務之事」，依強制罪起訴。

妻離婚撤告 夫仍判拘

直到法官審理時，陳與妻子和解，妻子具狀撤告，但強制罪屬公訴罪不得撤告，法官認為陳男僅因情緒激動，就脅迫妨害妻子上班自由，判拘30日、得易科罰金3萬元，考量陳男認罪有悔意，被害者撤告，2人已於今年4月離婚，給予陳男緩刑，可上訴。

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